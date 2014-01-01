- Запальні захворювання органів малого таза у юних жінок
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Антибиотикотерапия инфекций мочевыводящих путей у женщин
Рекомендации EAU 2015
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Проблемні питання акушерства, гінекології та репродуктології в сучасних умовах
Огляд ХІV з’їзду акушерів-гінекологів
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Вульвовагиниты: скрининг и лечение вульвовагинального кандидоза, трихомониаза и бактериального вагиноза
Обзор практических рекомендаций Общества акушеров и гинекологов Канады 2015
- Преждевременное половое развитие чаще наблюдается у девочек
- Ребенок, рожденный от трех родителей
- Молекулярно-біологічні маркери ризику виникнення ранніх диспластичних змін епітелію шийки матки
- Вирус Зика может вызывать отклонения у детей спустя месяцы после рождения
- Исследование чувствительности in vitro 200 клинических изолятов Candida spp. к имидазольным препаратам и нистатину
- Эффективность и переносимость Полижинакса как препарата первой линии местной терапии инфекционного вагинита
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Лечение заболеваний, характеризующихся патологическими вагинальными выделениями, у беременных
По материалам руководства CDC по ведению пациентов с ИППП 2015
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Чувствительность грибов рода Candida к препаратам азолового ряда
Результаты исследования in vitro
- ВПЧ-инфекция и диспластические процессы шейки матки у пациенток с СКВ, получающих иммуносупрессивные препараты
- Урологічний сепсис у жінок
- Комбинация препаратов Левоксимед и Секнидокс в лечении воспалительных заболеваний органов малого таза*
- Застосування поліненасичених жирних кислот омега-3 у комплексній терапії гіперандрогенних станів
- Новые яйцеклетки образуются в течение всей жизни
- Обновленные рекомендации NCCN по диагностике наследственных форм рака молочной железы и яичников
- Скрининг наследственно обусловленного рака в повседневной практике гинеколога
- Роль ВПЧ-тестирования в цервикальном скрининге
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Профилактика образования спаек при гинекологических вмешательствах
Обзор Бельгийского консенсуса
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Планирование семьи в аспекте демографической ситуации в государстве
Обзор конференции
- Современный подход практического врача к диагностике и лечению инфекционных заболеваний влагалища
- Инновации и тренды в клинической фармакологии вагинальных форм гестагенов
- Особенности диагностики и интенсивной терапии сепсиса в акушерской практике
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Сучасні підходи в організації діагностики та лікування раку молочної залози
Реалізація міжнародних стандартів на досвіді лікарні LISOD
- Атипичные гиперплазии молочной железы*
- В кишечнике нашли бактерии, питающиеся нейромедиаторами
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- Журнал отмечает свое десятилетие
- Гормональная терапия в гинекологической практике
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Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Аномальні маткові кровотечі»*
Наказ МОЗ України від 13 квітня 2016 р. № 353
- Актиномікоз внутрішніх статевих органів у жінок
- Роль комплексної терапії у гемостазі та ефективному відновленні матково-хоріального кровообігу при кровотечах в І триместрі гестації
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Острый инфаркт миокарда у женщин
Обзор научного положения Американской ассоциации сердца
- Новый опыт и обмен знаниями – залог успешного лечения и сохранения высокого качества жизни пациенток с РМЖ
- Стратегический взгляд на факторы риска пролапса гениталий и способы их коррекции
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- Національний консенсус щодо ведення пацієнток із клімактеричними розладами*
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Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Тактика ведення пацієнток з генітальним ендометріозом»*
Наказ МОЗ України від 6 квітня 2016 р. № 319
- Функціональні порушення та методи негормональної корекції яєчникового і маткового менструального циклу
- Влияние прогестагенных препаратов на исход циклов экстракорпорального оплодотворения у пациентокс очаговым аденомиозом*
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- Исследование чувствительности in vitro 200 клинических изолятов Candida spp. к местным антимикотикам, используемым для лечения вульвовагинального кандидоза: имидазольным препаратам и нистатину
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- Негормональные методы лечения нарушений менструальной функции
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Тактика ведения больных с ИППП
Руководство CDC 2015
- Захворювання уретри у жінок
- Старение женщины в различные периоды жизни
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Обследование на Mycoplasma genitalium: кому, когда и зачем
Рекомендации CDC 2015
- Фитоэстрогены при ранних проявлениях климактерического синдрома у женщин с хронической ишемией мозга
- Применение Климадинона для индукции овуляции у женщин с СПКЯ
- Диагноз СПКЯ – диагноз исключения. Современные лабораторные возможности
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- Гормональные аспекты варикозного поражения и их коррекция
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Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Планування сім’ї»
Наказ МОЗ України від 21 січня 2014 р. № 59
- Что необходимо знать акушерам-гинекологам о болезни, вызванной вирусом Эбола?
- Экология влагалища: все ли мы знаем?
- Некоторые аспекты применения антисептиков в дерматологии
- Стимуляція регенерації ендометрія після медичного аборту
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- Оголошено імена лауреатів Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини 2014 р.
- Анемии при заболеваниях женской репродуктивной системы
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Тактика ведения пациентов
с хламидийной инфекцией:
лабораторные аспекты диагностики
- Коррекция нарушений микрофлоры при бактериальных вагинозах и вульвовагинальных кандидозах
- Экстренная контрацепция: факты и вымыслы
- Гормональная контрацепция и костная ткань
- Современный взгляд на проблему синдрома поликистоза яичников (СПКЯ). Роль комбинированных оральных контрацептивов в терапии СПКЯ
- Вульвовагинальный кандидоз и гормональная контрацепция
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