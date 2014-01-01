Текущий номер
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Вульвовагиниты: скрининг и лечение вульвовагинального кандидоза, трихомониаза и бактериального вагиноза
Обзор практических рекомендаций Общества акушеров и гинекологов Канады 2015
- Урологічний сепсис у жінок
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Текущий номер
Рекомендации EAU 2015
Огляд ХІV з’їзду акушерів-гінекологів
Обзор практических рекомендаций Общества акушеров и гинекологов Канады 2015
По материалам руководства CDC по ведению пациентов с ИППП 2015
Результаты исследования in vitro
Обзор Бельгийского консенсуса
Обзор конференции
Реалізація міжнародних стандартів на досвіді лікарні LISOD
Наказ МОЗ України від 13 квітня 2016 р. № 353
Обзор научного положения Американской ассоциации сердца
Наказ МОЗ України від 6 квітня 2016 р. № 319
Руководство CDC 2015
Рекомендации CDC 2015
Наказ МОЗ України від 21 січня 2014 р. № 59
лабораторные аспекты диагностики
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